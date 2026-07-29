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Политика

Нетаньяху отказался выводить израильских военных из Сирии

Axios: Нетаньяху отказался убрать ЦАХАЛ из Сирии под предлогом сохранения угроз
Jacquelyn Martin/AP

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США заявил, что военные Израиля не уйдут из Сирии, пока на территории этой страны сохраняются угрозы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Нетаньяху сообщил, что Израиль сохранит присутствие в буферной зоне в южной Сирии, пока остается угроза от групп джихадистов», — говорится в статье.

Израильский премьер продемонстрировал на встрече карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль — лишь 0,1%. При этом Axios уточняет, что турецкое присутствие было согласовано сирийскими властями, а размещение израильских военных на юге — нет.

Встреча в Овальном кабинете стала первой между лидерами Израиля и США с начала войны с Ираном 28 февраля и продолжалась около 90 минут. Главной темой стал Иран: Нетаньяху выразил скептицизм по поводу возможности сделки с Тегераном и заявил о необходимости усиления экономического давления.

Стороны рассмотрели три сценария — заключение сделки, продолжение морской блокады либо возобновление военных ударов.

«Если Иран атакует Израиль, ответ будет немедленным и мощным», — передал источник позицию Нетаньяху.

Отдельной темой стало сокращение американской военной помощи США Израилю. Нетаньяху заявил о намерении свести ее к нулю за десять лет и предложил включить в новый меморандум $16 млрд прямой помощи, $5-10 млрд на противоракетную оборону и создать совместный фонд еще на $16 млрд для разработки вооружений.

Ранее США потребовали от Израиля отступить в Газе, Сирии и Ливане.

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