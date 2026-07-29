Майор ВСУ вместо фронта послал десятки бойцов строить ему дом под Одессой

Командующий воинской частью ВСУ майор вместо фронта послал около 80 бойцов строить ему дом в Одесской области. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

«Во время обыска на объекте обнаружено 83 военнослужащих, которые выполняли строительные работы», — говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что командир части также пользовался грузовым транспортом ВСУ для перевозки стройматериалов для своего особняка.

Майора задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

Украинские СМИ писали об очень похожем деле пару лет назад: тогда командующий силами территориальной обороны (ТРО) «Юг» заставил подчиненных строить ему дом в Одесской области, и они занимались этим больше года, при этом получая доплаты за выполнение боевых задач на передовой. Вместо ареста обвиняемый был отпущен под залог в размере почти $50 тысяч.

Ранее пленный украинский военный рассказал, что бойцы ВСУ ходят в отпуск за взятки.