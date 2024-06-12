Украинские военные, находящиеся в хороших отношениях с командованием, за деньги получают отпуска и прочие послабления. Об этом рассказал пленный боец мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко, передает ТАСС.

«Все хотят домой, но не пускают. А тут тяжело. Если кто хорошо с комбатом общается, то башляет ему денежки, и домой ездит, когда хочет. <...> Ну, не каждый готов идти воевать, стрелять непонятно за что», — заявил он.

По словам Мирошниченко, взятки сразу дают украинским солдатам возможность уйти с фронта на время, и подобные случаи ему известны лично.

«Кто платит, тем все можно. А кто нет — тот сразу на передовую», — заключил пленный боец.

11 июня попавший в плен украинский солдат Александр Журавель заявил, что группа плохо подготовленных военных ВСУ отказалась исполнять приказ командования, не пойдя на штурм, за что ее попытались судить.

8 июня Минобороны России опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла сообщил, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее пленный сообщил о многочисленных «мини-котлах» для ВСУ под Харьковом.