Судно с грузом для ВСУ загорелось у берегов Одессы

В акватории Черного моря в районе Одессы загорелось судно с грузом, предназначенным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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По предварительным сведениям, по судну нанесли удар беспилотные летательные аппараты «Герань-4». После поражения на борту произошел сильный пожар.

28 июля министерство обороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты атаковали сухогруз, находившийся в море в 11 км к востоку от Одессы. В ведомстве уточнили, что сухогруз доставлял военные грузы в порты Одессы и Черноморска.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника. Тогда ВСУ не смогут получать оружие, ГСМ и валютную выручку через порты Измаила до Николаева, отметил эксперт. По словам Дандыкина, пока ВС России бьют по судам и портам ракетами и дронами. Однако можно привлечь силы Черноморского флота, чтобы наносить и торпедные удары, считает он.

Ранее появились подробности об ударившей по Одессе новейшей российской ракете.