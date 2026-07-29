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Армия

ВС США ответили на угрозы КСИР блокировать движение судов в Ормузском проливе

CENTCOM: КСИР не может диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив
Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и открытого судоходства. Коммерческие суда продолжают пользоваться проливом при военной поддержке США», — говорится в заявлении.

До этого агентство Bloomberg узнало, что представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив. Его целью может стать восстановление третьего, до этого не использовавшегося из-за военного конфликта, маршрута между северным и южным путями.

Оман ожидает объявления договоренностей в ближайшие дни после завершения эскалации между США и Ираном, продолжающейся с 8 июля. В прошлом султанат выступал против введения пошлин за проход через Ормуз, потому что «это запрещено на международном уровне». Однако МИД Омана допускал, что судоходным компаниям могут предоставлять добровольные услуги в сфере безопасности на воде.

Ранее Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе.

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