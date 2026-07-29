В Белгородской области проходят лечение более 100 человек, пострадавших от атак ВСУ

В больницах Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, из 130 пациентов 17 находятся в реанимации.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал он.

Уточняется, что за предыдущие сутки в результате атак со стороны Украины в регионе пострадали 47 человек, еще четверых не удалось спасти.

Утром 28 июля украинские беспилотники атаковали гражданский рейсовый автобус в городе Шебекино. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, пострадали 19 человек. 15 из них получили осколочные ранения, еще у троих акубаротравмы. Позже выяснилось, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до 21 человека.

Ранее ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 91 раз.