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Армия

В Белгородской области проходят лечение более 100 человек, пострадавших от атак ВСУ

В больницах Белгородской области находятся 130 пострадавших от атак ВСУ
Global Look Press

В больницах Белгородской области проходят лечение 130 человек, получивших ранения в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, из 130 пациентов 17 находятся в реанимации.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал он.

Уточняется, что за предыдущие сутки в результате атак со стороны Украины в регионе пострадали 47 человек, еще четверых не удалось спасти.

Утром 28 июля украинские беспилотники атаковали гражданский рейсовый автобус в городе Шебекино. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева, пострадали 19 человек. 15 из них получили осколочные ранения, еще у троих акубаротравмы. Позже выяснилось, что число пострадавших в результате атаки увеличилось до 21 человека.

Ранее ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 91 раз.

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