ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 91 раз

Шуваев: 4 человека погибли, 46 ранены за день от атак ВСУ в Белгородской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 91 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате этого погибли четыре человека, еще 46 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, были произведены удары по Белгороду и 15 округам региона. В частности, ВСУ совершили четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. При этом расчеты противовоздушной обороны сбили 128 БПЛА.

Четыре мирных жителя погибли в Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах, уточнил Шуваев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. При необходимости пострадавших переведут в федеральные клиники, добавил врио губернатора.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Белгородской областью.

Ранее в Белгородской области дрон взорвался в грузовике с человеком.