Вооруженные силы (ВС) России полностью освободят Донбасс к концу года. Об этом профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

По его словам, российские войска продвигаются медленно, но неуклонно.

«Нет сомнений, что к концу года они завладеют всем Донбассом», — отметил Миршаймер.

До этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявлял, что российские войска возьмут все укрепленные районы Вооруженных сил Украины в Донбассе. Путин также указывал на ложные сообщения Украины и ее союзников о ситуации на СВО, подчеркивая, что российские военные уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим.

18 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. По его словам, войска РФ ведут наступление на всех фронтах.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР.