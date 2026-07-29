ВС России взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое Донецкой народной республики», — говорится в публикации.

В российском военном ведомстве добавили, что также под контроль РФ перешел населенный пункт Новая Сечь в Сумской области. Его удалось освободить с помощью подразделения группировки войск «Север».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР.

24 июля в Минобороны проинформировали, что благодаря наступлению подразделений группировки войск «Север» были взяты под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — Захаровка и Ивашкино.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. Он пояснил, что «наступление ведется на всех фронтах».

Ранее ВС России вновь нанесли удары по портам и морским судам Украины.