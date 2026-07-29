ВС России ударили по порту «Одесса»

ВС России ударили по резервуару с горючим в порту «Одесса»

ВС России нанесли удар по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса». Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение дня продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины)», — говорится в сообщении.

В порту «Южный» были поражены два сухогруза, доставившие грузы военного назначения, сообщили в ведомстве. Северо-западнее острова Змеиный также был уничтожен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ в порт Одессы.

В этот же день российский самолет в Черном море ликвидировал безэкипажный катер.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск». Удары также были нанесены по порту «Николаев».

Ранее российские войска атаковали используемые в интересах ВСУ порты и суда.