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Армия

Российский самолет уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Минобороны: российский самолет в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Российский самолет в Черном море ликвидировал безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в публикации.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что вечером 28 июля российские беспилотники на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск». Удары также были нанесены по порту «Николаев».

Согласно информации оборонного ведомства, всего с начала российской специальной военной операции украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 191899 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30351 танк и другую технику.

Ранее в Минобороны РФ заявили о масштабном уничтожении ракет и беспилотников ВСУ.

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