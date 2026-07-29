Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Названо возможное требование НАТО к России из-за морской блокады Украины

Норвежский профессор Дизен: НАТО потребует от РФ прекращения огня в Черном море
Соцсети

НАТО потребует от России прекратить огонь в Черном море на фоне морской блокады Украины, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению эксперта, российская морская блокада фактически лишила Украину выхода к морю и создала серьезные проблемы для военных поставок и украинской экономики в целом.

«Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции», — написал Дизен.

Он предположил, что Североатлантический альянс будет настаивать на прекращении огня в акватории Черного моря, поскольку сложившаяся там ситуация напрямую затрагивает интересы НАТО.

За одни только последние сутки удары российских Вооруженных сил поразили два судна с грузом для украинских военных у берегов Одессы, на одном из них возник пожар. Также ВС РФ атаковали морской порт Николаев.

Ранее удары ВС РФ заблокировали украинский зерновой коридор.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!