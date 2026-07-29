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Политика

Удары ВС России заблокировали зерновой коридор Украины

«РВ»: Россия заблокировала зерновой коридор Украины ударами по портам
Фред Гринберг/РИА Новости

Россия полностью заблокировала украинский зерновой коридор. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным источника, украинские военные аналитики жалуются, что ракетные удары Вооруженных сил (ВС) России нарушили работу маршрутов, по которым суда следовали к портам в Одесской области. Ограничения затронули ключевое направление поставок урожая на внешние рынки, пишут авторы канала. Сбои в работе морского коридора произошли в тот момент, когда стране необходимо обеспечить вывоз собранной сельскохозяйственной продукции. В результате экспорт, в том числе зерновых, оказался сильно ограничен.

До этого газета Financial Times сообщила, что Украина пытается найти альтернативные маршруты поставок зерна после ударов ВС России по морской инфраструктуре в Одессе и других частях страны. Отмечается, что трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. Известно, что некоторые участники рынка не стали дожидаться налаживания поставок по другим маршрутам и приняли решение остановить закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин объяснил, что ударами по украинским портам российские военные хотят добиться полноценной морской блокады противника.

Ранее Кулеба заявил, что на Украине вскоре начнутся перебои с продуктами из-за ударов ВС России.

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