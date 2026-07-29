СМИ узнали о планах хуситов взимать плату за проход в Красном море

Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход на юге Красного моря

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), поддерживаемое властями Ирана, планируют начать взимать плату с торговых судов за проход в южной части Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что сроки введения такой меры пока не определены.

26 июля газета The Wall Street Journal писала, что иранские военные пригрозили, что могут заблокировать движение через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море в случае усиления атак со стороны вооруженных сил США.

23 июля хуситы объявили о морской блокаде для судов Саудовской Аравии, они атаковали два саудовских танкера в Красном море. Спустя два дня боевики сообщили, что нанесли удары по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.