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Армия

Хуситы атаковали объекты одной из крупнейших нефтяных компаний мира

Хуситы атаковали нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу
Maxim Shemetov/Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы провели две крупные военные операции. Первая была нацелена на важные объекты компании Aramco в Джизане. Использовались десятки баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов», — уточнил он.

Военный представитель хуситов добавил, что целью второй операции стали объекты саудовской компании в городе Янбу на побережье Красного моря, для удара по ним также использовались ракеты и беспилотники.

До этого авиация Саудовской Аравии нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря в западной части Йемена, а также по острову Камаран.

Удары последовали после того, как Эр-Рияд сообщил о нападении на еще один танкер королевства в Красном море.

Ранее хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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