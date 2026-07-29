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Армия

Российские штурмовики продвинулись в ДНР

РИА: штурмовики группировки «Юг» зашли в Дружковку в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие группировки российских войск «Юг» зашли в Дружковку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки.

Отмечается, что речь идет о штурмовой группе 3-го армейского корпуса.

В заявлении группировки говорится, что пока «украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки», что Константиновка все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские подразделения уверенно продвигаются дальше.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Красный Кут в ДНР.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Ранее СМИ сообщили об атаке ВСУ на жителей Константиновки.

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