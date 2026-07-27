СМИ: ВСУ атаковали дронами группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Украинские ВС применили FPV‑дроны против группы гражданских, которых российские военнослужащие эвакуировали из Константиновки в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑центр группировки «Южная».

«Украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», — сообщили в пресс-центре.

Гуманитарная операция по выводу мирных жителей из населенного пункта проводилась силами 72‑й отдельной мотострелковой бригады 3‑го армейского корпуса в ходе взаимодействия с бойцами 1442‑го мотострелкового полка.

Сообщается, что в результате атаки двое гражданских получили ранения. Российские военнослужащие, как утверждается, оказали пострадавшим первую помощь и продолжили эвакуацию. В заявлении пресс‑центра говорится также, что удар был направлен именно по мирным жителям, а не по позиции российской армии.

Константиновка в ДНР была взята под контроль российскими войсками 4 июля.

Ранее бойцы РФ взяли в окружение несколько бригад ВСУ под Константиновкой.