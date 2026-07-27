Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

СМИ сообщили об атаке ВСУ на жителей Константиновки

СМИ: ВСУ атаковали дронами группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки
Ashley Chan/Global Look Press

Украинские ВС применили FPV‑дроны против группы гражданских, которых российские военнослужащие эвакуировали из Константиновки в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑центр группировки «Южная».

«Украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», — сообщили в пресс-центре.

Гуманитарная операция по выводу мирных жителей из населенного пункта проводилась силами 72‑й отдельной мотострелковой бригады 3‑го армейского корпуса в ходе взаимодействия с бойцами 1442‑го мотострелкового полка.

Сообщается, что в результате атаки двое гражданских получили ранения. Российские военнослужащие, как утверждается, оказали пострадавшим первую помощь и продолжили эвакуацию. В заявлении пресс‑центра говорится также, что удар был направлен именно по мирным жителям, а не по позиции российской армии.

Константиновка в ДНР была взята под контроль российскими войсками 4 июля.

Ранее бойцы РФ взяли в окружение несколько бригад ВСУ под Константиновкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сохранить имущество, деньги и защитить детей в «гражданском браке». 5 способов от юриста
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!