Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана в ДНР

Основные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбиты из Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска продолжают зачистку города. Об этом сообщил командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Дубай» на видео, распространенном Минобороны РФ.

По его словам, военнослужащие зачищают подвалы, многоэтажные дома и другие здания, выявляя оставшиеся группы пехоты ВСУ.

«Выявляем их наблюдательные пункты, которые ведут доклады, которые мы слышим по радиоперехватам — то, что они без воды, без еды сидят, уже готовы сдаться, выйти сами», — сказал «Дубай».

Он добавил, что основные подразделения ВСУ в настоящее время находятся уже за пределами Красного Лимана.

11 июля начальник службы беспилотных систем ВС РФ с позывным «Буржуй» заявил, что армия России не позволит украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. Он отметил, что у противника «выбор небольшой: либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен».

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населённого пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее ВС РФ уничтожили роту ВСУ при попытке выйти из кольца под Красным Лиманом.