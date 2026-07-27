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Армия

В Минобороны РФ отчитались об ударе по логистическому центру ВСУ под Днепром

Минобороны: ВС РФ дронами ударили по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге
Кирилл Зыков/РИА Новости

Операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили логистический центр украинских войск в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что цель находилась в Кривом Роге.

«Был нанесен удар с применением реактивных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») «Герань-4 Сикер», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в месте прилета зафиксировали интенсивное задымление. Впоследствии там начался пожар.

27 июля Минобороны РФ сообщило о переходе населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области под контроль российских войск. В соответствующих сражениях участвовали подразделения группировки «Восток». Выбив военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта, российские бойцы создали условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской и Запорожской областях. Более того, они взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более трех квадратных километров. Штурмовые группы ВС РФ последовательно зачистили огневые позиции, опорные пункты и укрепленные участки украинских формирований в границах Коммунаровки.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали об изменении тактики ударов по тылам Украины.

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