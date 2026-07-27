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Армия

Российские военные сорвали контратаку ВСУ под Сумами

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу украинских бойцов в районе Хотени под Сумами
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные ликвидировали группу бойцов 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, украинские солдаты предприняли неудачную попытку контратаковать в районе населенного пункта Хотень. На их перемещения обратили внимание разведчики группировки российских войск «Север».

«Украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — рассказал источник.

25 июля в силовых структурах заявили, что солдаты ВСУ для передвижений по территории Сумской области используют автомобили ВАЗ российского производства. Этот факт стал известен после анализа публикаций волонтеров с Украины. Из них следует, что украинские бойцы активно ищут российские машины «для маскировки под гражданское население», предпочитая их дорогостоящим пикапам.

За день до этого поступила информация, согласно которой заградительный отряд ВСУ ликвидировал военнослужащих, бежавших с позиций в Сумской области. Под «дружественный огонь» попали военные 104-й отдельной бригады территориальной обороны, не пожелавшие участвовать в сражениях севернее населенного пункта Малая Слободка, писали журналисты РИА Новости со ссылкой на источники.

Ранее полицейские в Сумской области случайно выдали местоположение секретного склада ВСУ.

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