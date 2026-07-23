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Армия

Иран нанес удары по американской авиабазе в Кувейте

КСИР заявил об ударах дронами по авиабазе США в Кувейте
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американской авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

По данным КСИР, удары наносились беспилотниками по крупному складу военной техники, системе противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ангару с дронами MQ9.

Также атаке подверглось место дислокации американских войск и два вертолетных ангара в лагере Аль-Адири. В КСИР уточнили, что в результате удара ранены военнослужащие США, повреждены несколько вертолетов и беспилотников.

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану. В CENTCOM уточнили, что удары наносились по иранским морским целям, складам ракет и беспилотников, береговым наблюдательным пунктам и средствам ПВО. В командовании заявили, что атаки снижают способность Ирана нападать на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Ранее радиолокационный самолет США подал аварийный сигнал в небе над Саудовской Аравией.

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