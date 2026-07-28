В Аргентине задержали вербовщицу наемников для ВСУ

ТАСС: в Аргентине задержали экс-сотрудницу полиции за вербовку наемников для ВСУ

В Аргентине задержали бывшую сотрудницу полиции, подозреваемую в организации вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Гриселда Инес Ортис была арестована в городе Тигре. Она, как утверждается, вербовала бывших полицейских и других специалистов, имеющих навыки обращения с оружием, обещая им ежемесячные выплаты в размере $3 тыс. В квартире задержанной обнаружили пистолет, знаки отличия украинской армии и анкеты для вербовки.

Отмечается, что аргентинские власти также разыскивают ее партнера — бывшего сотрудника федеральной полиции, который, предположительно, скрылся в Бразилии.

В июне президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить вербовку иностранцев в ВСУ. Он также анонсировал увеличение выплат военнослужащим. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что за каждого иностранца, привлеченного на службу в ВСУ, компаниям будут платить по 300 тысяч гривен (примерно ₽520 тысяч).

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ начали вербовать заключенных для фронта.