Украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поручил разработать дополнительные механизмы рекрутинга иностранных добровольцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые дерутся ради нашей свободы на Украине. Я поручил открыть значительно больше возможностей для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию, и поэтому будет больше механизмов рекрутинга», — написал он.

Кроме того, Зеленский анонсировал увеличение выплат военнослужащим. В частности, минимальное денежное довольствие для военных в тылу должно составить 30 тысяч гривен, а для подразделений на передовой средний уровень выплат планируется довести до 300 тысяч гривен. Также власти намерены ввести новые контрактные условия для пехоты и поднять зарплату боевым командирам.

Зеленский выразил надежду, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность.

В мае президент Колумбии Густаво Петро заявил, что около семи тысяч колумбийцев с военной подготовкой участвуют в конфликте на Украине и «бессмысленно» отдают свои жизни. Среди идентифицированных иностранных бойцов ВСУ колумбийцы занимают первое место. По данным СМИ сообщали, что украинские рекрутеры активно вербуют выходцев из Латинской Америки, в том числе членов наркокартелей, обещая обучение и выплаты.

Ранее сообщалось, что ВСУ вербуют украинских женщин в операторы дронов через соцсети.