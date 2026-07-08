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Армия

На Украине ввели выплаты за вербовку иностранцев в ВСУ

На Украине ввели выплату в 300 тыс. гривен за вербовку иностранцев в ВСУ
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине будут платить по 300 тысяч гривен (примерно ₽520 тысяч) за каждого иностранца, привлеченного на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские компании смогут официально сопровождать иностранцев, желающих заключить контракт с ВСУ. Компании, присоединившиеся к программе, будут получать фиксированное вознаграждение в размере 300 тысяч гривен за каждого добровольца, заключившего контракт. Выплаты распределены поэтапно: 30% после оценки кандидата на Украине, 10% после завершения базовой подготовки, 20% после первого боевого выхода и 40% после шести месяцев службы. Участвовать в программе смогут только компании, внесшие страховой депозит в 5 млн гривен на казначейский счет.

До этого Свириденко сообщала, что власти Украины утвердили новый механизм набора иностранцев в армию. Частные организации будут помогать с оформлением документов, страхованием, логистикой, проживанием и питанием добровольцев до момента заключения контракта. Вербовать иностранцев смогут только те компании, которые попадут в реестр центра рекрутинга. По словам премьер-министра, перед Киевом стоит задача набрать в армию столько иностранцев, чтобы они заняли до половины всех мест в пехоте.

Ранее Зеленский поручил усилить вербовку иностранцев в ВСУ.

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