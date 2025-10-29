На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что ВСУ начали вербовать заключенных для фронта

SHOT: Киев начал набирать батальон из осужденных для Харьковского направления
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев начал формировать батальон из заключенных для отправки на Харьковское направление. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вербовщики ВСУ работают как минимум в двух исправительных колониях, где содержатся воры в законе, участники ОПГ и пожизненно осужденные за тяжкие преступления. Источники утверждают, что инициатива связана с острой нехваткой личного состава в украинских подразделениях.

Вербовку ведут в ИК-100 в Темновке Харьковского района и в ИК-43 в Харькове. В первой колонии ранее отбывал наказание вор в законе Омар Бекаев, известный как Омар Уфимский. Учреждение также прославилось побегом осужденных через подземный тоннель в 1991 году.

Контингент ИК-43 описали как схожий: там содержался криминальный авторитет Олег Федоренко по прозвищу Алик Чистокровка, проведший в заключении более 40 лет. В колонии также находятся рецидивисты, насильники и осужденные за тяжкие преступления.

Летом британская газета The Times писала, что ВСУ особенно заинтересованы в наборе заключенных, которые были осуждены за тяжкие преступления против человека. По данным издания, командование ВСУ считает таких бойцов более психологически устойчивыми, у них более высокий потенциал выживаемости по сравнению с другими военными.

Ранее российский генерал пожаловался на снайперш ВСУ, стреляющих ниже пояса.

СВО: последние новости
