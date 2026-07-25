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Политика

В Совфеде назвали теракт в Кирилловке актом геноцида

Сенатор Волошин назвал теракт в Кирилловке публичным актом геноцида русских
Следственный комитет Российской Федерации

Удар ВСУ по базе отдыха в Кирилловке (Запорожская область) является очередным актом геноцида русского населения. Об этом заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС.

По его словам, атака на гражданский объект, где находились семьи с детьми, выходит за рамки обычного теракта.

«Атака украинских боевиков на базу отдыха в Кирилловке — это не просто теракт. По моему мнению, это очередной публичный акт геноцида в отношении русских людей», — подчеркнул политик.

Волошин подчеркнул, что целью удара стала исключительно гражданская инфраструктура, а не военные объекты. По его словам, виновные в этом преступлении понесут неизбежное наказание.

Как отметил Волошин, помимо юридической ответственности, за подобные целенаправленные атаки на мирных жителей придется отвечать перед общественной моралью. Также он выразил намерение передать данные о произошедшем в международные инстанции, добавив, что у таких деяний не должно быть срока давности.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. На текущий момент число пострадавших составляет 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей.

Ранее Сальдо назвал способ не допустить трагедии, подобные Кирилловке.

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