Зеленского назвали законной целью для ВС РФ после удара по турбазе в Кирилловке

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев назвал руководство Украины, включая Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, законными целями для российских вооруженных сил. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого», — заявил он.

По мнению Бибарова-Государева, действующая в Киеве власть представляет угрозу для России и не заинтересована в благополучии украинского народа.

Он также напомнил об участи Степана Бандеры и Евгения Коновальца, отметив необходимость учитывать этот опыт.

Отдельное внимание Бибаров-Государев уделил ответственности киевских властей за теракт в Кирилловке, повлекший гибель детей при ударах по гражданской инфраструктуре. Он выразил убеждение, что подобные инциденты должны вызывать ответные действия, направленные не только на военные объекты, но и непосредственно против лиц, стоящих за этими событиями. В завершение он призвал не допускать повторения исторических ошибок, указав на необходимость окончательного разгрома украинских нацистов.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. На текущий момент число пострадавших составляет 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей.

Ранее в Совфеде назвали теракт в Кирилловке актом геноцида.