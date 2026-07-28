В Белгороде женщина получила множественные осколочные ранения из-за атаки беспилотника

Женщина получила множественные осколочные ранения грудной клетки и бедра из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на административное здание в Белгороде. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что бригада скорой помощи транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу.

До этого в оперштабе рассказали, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в поселке Новосадовый Белгородского округа, в результате один мирный житель не выжил, еще один получил ранения.

Также в Белгородской области при ударе украинских войск по предприятию пострадали девять человек, еще одного спасти не удалось.

25 июля в Шебекино двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотника по автомобилю «Газель». Как сообщали в оперативном штабе, один из пострадавших получил осколочное ранение голени, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.