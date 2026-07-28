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Армия

В оперштабе рассказали о последствиях атаки БПЛА на Белгородскую область

Один человек погиб при атаке БПЛА на коммерческий объект под Белгородом
Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в поселке Новосадовый Белгородского округа, в результате один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области в своем Telegram-канале.

Пострадавшего с предварительным диагнозом «акубаротравма» для обследования доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате детонации загорелись оборудование и автомобиль, пожарный расчет потушил очаги возгорания, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Белгородской областипри ударе украинских войск по предприятию пострадали девять человек, еще одного спасти не удалось.

25 июля в Шебекино двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотника по автомобилю «Газель». Как сообщали в оперативном штабе, один из пострадавших получил осколочное ранение голени, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.

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