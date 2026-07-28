При атаке дрона на предприятие в Белгородской области пострадали 9 человек

В Белгородской области число пострадавших при ударе по предприятию достигло 9

В Белгородской областипри ударе украинских войск по предприятию пострадали девять человек, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Количество раненых возросло до девяти человек. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного местного жителя с множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. Также поврежден автомобиль.

25 июля в Шебекино двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотника по автомобилю «Газель». Как сообщали в оперативном штабе, один из пострадавших получил осколочное ранение голени, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Помимо этого, в городе были зафиксированы повреждения грузового автомобиля, остекления жилого дома, а также крыш частного домовладения и складского помещения.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.