Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

При атаке дрона на предприятие в Белгородской области пострадали 9 человек

В Белгородской области число пострадавших при ударе по предприятию достигло 9
Global Look Press

В Белгородской областипри ударе украинских войск по предприятию пострадали девять человек, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Количество раненых возросло до девяти человек. В Шебекинскую ЦРБ госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного местного жителя с множественными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно. Также поврежден автомобиль.

25 июля в Шебекино двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотника по автомобилю «Газель». Как сообщали в оперативном штабе, один из пострадавших получил осколочное ранение голени, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Помимо этого, в городе были зафиксированы повреждения грузового автомобиля, остекления жилого дома, а также крыш частного домовладения и складского помещения.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!