Два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Оперштаб: в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два мирных жителя

В Шебекино двое мужчин получили травмы в результате атаки беспилотника по автомобилю «Газель». Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области в «Максе».

По данным ведомства, один из пострадавших получил осколочное ранение голени, у второго предварительно диагностирована акубаротравма. Оба доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Помимо этого, в городе зафиксированы повреждения грузового автомобиля, остекления жилого дома, а также крыш частного домовладения и складского помещения.

В селе Головино Белгородского округа удар дрона привел к возгоранию кровли коммерческого объекта, которое было оперативно ликвидировано. В результате детонации второго БПЛА в этом же населенном пункте повреждены окна, крыша частного дома и автомобиль.

Также в Ракитном в ходе атаки была повреждена газовая труба на территории одного из домовладений, утечка газа была устранена специалистами.

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев сообщил, что в ходе ночных атак на Белгород и прилегающие районы пострадали четыре человека, включая сотрудника МЧС, который получил травмы при ликвидации пожара. По информации главы региона, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Всего за прошедшие сутки противник атаковал Белгородскую область 91 раз.

Ранее восемь человек не выжили после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем.