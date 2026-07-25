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Общество

Восемь человек погибли после удара ВСУ по турбазам под Мелитополем

Балицкий: 14 человек пострадали после удара БПЛА по турбазам под Мелитополем

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали туристические базы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящий момент известно о 14 пострадавших, трое из них – дети. Восемь человек, среди них двое детей, погибли, добавил Балицкий.

Он подчеркнул, что ВСУ целенаправленно били по мирным жителям.

Губернатор уточнил, что на месте прилета работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана помощь, сообщил Балицкий.

ВСУ накануне впервые нанесли ракетный удар по Кирову. Целью стало одно из местных предприятий. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадали 26 человек. Еще шестерых граждан спасти не удалось. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. При этом жители города пожаловались, что их никто не предупредил об опасности.

Ранее стало известно, что в Белгородской области 99 человек находятся в больницах после атак ВСУ.

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