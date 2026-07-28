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Атомную подлодку «Ульяновск» вывели из эллинга «Севмаша»

МО РФ: в Северодвинске вывели из эллинга атомную подлодку «Ульяновск»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Ульяновск» проекта 885М класса «Ясень-М» выведена из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Об этом сообщило Министерство обороны России, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась 28 июля под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Александра Моисеева. Как отметил главком, кораблю предстоит достройка на плаву и комплекс испытаний, после чего он усилит Северный флот.

По словам Моисеева, атомные подводные лодки, в том числе и класса «Ясень-М», сейчас и в ближайшей перспективе являются основой российского подводного флота. АПЛ вносят весомый вклад в обеспечение безопасности страны с учетом их боевых возможностей.

«Мы способны строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами», – подчеркнул главком ВМФ.

До этого Моисеев заявил, что подводные лодки Черноморского флота (ЧМФ) РФ используют для решения задач поражения объектов на территории украинского конфликта. Он отметил, что ЧМФ является воюющим флотом, который ведет систематические боевые действия.

Ранее стало известно, что в составе ВМФ России появился новый род войск.

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