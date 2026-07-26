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Главком ВМФ рассказал об участии подлодок Черноморского флота в конфликте на Украине

Адмирал Моисеев: подлодки ЧМФ России участвуют в поражении объектов на Украине
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Подводные лодки Черноморского флота (ЧМФ) Российской Федерации используют для решения задач поражения объектов на территории украинского конфликта. Об этом заявил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что ЧМФ является воюющим флотом, который ведет систематические боевые действия.

«Речь о надводных кораблях и подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника, — сказал Моисеев.

Говоря о конкретных кораблях, он упомянул об участии подводных лодок проекта 636.6, входящих в состав ЧМФ.

«То же самое, что фрегаты Черноморского флота, другие корабли — носители этого оружия участвуют в огневом поражении противника», — указал Моисеев.

Также Моисеев заявил, что в составе военно-морского флота (ВМФ) России завершено формирование полков беспилотных систем.

Ранее Путин заявил о преимуществе России по дронам на некоторых участках фронта.

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