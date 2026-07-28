Министр обороны Италии раскрыл, что будет с Украиной без военной помощи Запада

Украина исчезнет без военной поддержки стран Запада. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, слова которого приводит РИА Новости.

«Если мы перестанем помогать Украине, то она исчезнет», — сказал он на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне.

При этом министр сравнил помощь Украине с лекарством для больного. Крозетто напомнил, что Италия регулярно помогает Киеву.

26 июля сообщалось, что финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году из-за возможной смены власти в ряде европейских государств. Парламентские выборы пройдут в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские — во Франции. Действующие правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, который сегодня крайне непопулярен среди избирателей — увеличение оборонных расходов.

25 июля Крозетто заявил, что запросы Украины на поставку высокотехнологичного вооружения в сотни раз превышают европейские возможности, что существенно усложняет подготовку новых пакетов военной помощи.

По его словам, за четыре года боевых действий характер запросов Киева кардинально изменился: если изначально украинская сторона просила «все, что есть», теперь она хочет получить высокоспециализированные системы — средства противовоздушной обороны (ПВО) и другое передовое и редкое вооружение.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» по Украине.