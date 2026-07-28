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Армия

Министр обороны Италии раскрыл, что будет с Украиной без военной помощи Запада

Министр обороны Италии Крозетто: Украина исчезнет без военной помощи Запада
Thomas Peter/Reuters

Украина исчезнет без военной поддержки стран Запада. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, слова которого приводит РИА Новости.

«Если мы перестанем помогать Украине, то она исчезнет», — сказал он на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и по обороне.

При этом министр сравнил помощь Украине с лекарством для больного. Крозетто напомнил, что Италия регулярно помогает Киеву.

26 июля сообщалось, что финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году из-за возможной смены власти в ряде европейских государств. Парламентские выборы пройдут в Греции, Испании, Италии, Польше, Словакии и Эстонии, а президентские — во Франции. Действующие правящие партии пойдут на выборы с лозунгом, который сегодня крайне непопулярен среди избирателей — увеличение оборонных расходов.

25 июля Крозетто заявил, что запросы Украины на поставку высокотехнологичного вооружения в сотни раз превышают европейские возможности, что существенно усложняет подготовку новых пакетов военной помощи.

По его словам, за четыре года боевых действий характер запросов Киева кардинально изменился: если изначально украинская сторона просила «все, что есть», теперь она хочет получить высокоспециализированные системы — средства противовоздушной обороны (ПВО) и другое передовое и редкое вооружение.

Ранее Италия отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» по Украине.

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