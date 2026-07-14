Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Италия отказалась от участия в военных учениях по Украине

Италия не примет участие в военных учениях «коалиции желающих» по Украине
Shutterstock

Италия не примет участия в учениях «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники.

«Страна не присоединится к «многонациональным силам для Украины», которые уже готовят учения в Польше в ожидании прекращения огня», — говорится в публикации.

Отмечается, что министерство обороны Италии продолжит участвовать в национальных военно-морских операциях, а также в европейских миссиях Atalanta, Aspides и Irini в Красном море и Аденском заливе.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!