Италия отказалась от участия в военных учениях по Украине

Италия не примет участие в военных учениях «коалиции желающих» по Украине

Италия не примет участия в учениях «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники.

«Страна не присоединится к «многонациональным силам для Украины», которые уже готовят учения в Польше в ожидании прекращения огня», — говорится в публикации.

Отмечается, что министерство обороны Италии продолжит участвовать в национальных военно-морских операциях, а также в европейских миссиях Atalanta, Aspides и Irini в Красном море и Аденском заливе.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.