В Европе признали несоразмерность запросов Украины на поставки оружия

Запросы Украины на поставку высокотехнологичного вооружения в сотни раз превышают европейские возможности, что существенно усложняет подготовку новых пакетов военной помощи. Об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил в интервью газете La Repubblica.

По его словам, за четыре года боевых действий характер запросов Киева кардинально изменился: если изначально украинская сторона просила «все, что есть», теперь она хочет получить высокоспециализированные системы — средства противовоздушной обороны (ПВО) и другое передовое и редкое вооружение.

«Спрос в сто раз превышает предложение. Помогать им непросто, даже при наличии такого желания», — констатировал Крозетто.

При этом, по его словам, итальянское минобороны не оставляет попыток собрать все необходимое для очередного пакета военной помощи Украине и рассчитывает в ближайшее время достичь этой цели.

Также Крозетто рассказал, что предложил недавно отправленному в отставку министру обороны Украины Михаилу Федорову стать его советником в Риме. По словам главы итальянского оборонного ведомства, он позвонил украинскому коллеге на следующий день после его увольнения, чтобы предложить сотрудничество, и тот был тронут этим жестом, расценив его как проявление уважения и дружбы.

Ранее на Украине анонсировали внедрение лазерного оружия.