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Спецслужбы США и Израиля проводят сверхсекретную операцию по поиску нового лидера Ирана

The Times: ЦРУ и «Моссад» проводят секретную операцию по поиску Моджтабы Хаменеи
Fars News Agency

Спецслужбы США и ИзраиляЦРУ и «Моссад» — проводят сверхсекретную операцию по установлению местонахождения нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, операция продолжается уже некоторое время. При этом целью разведок не является ликвидация Хаменеи. Основная задача — установить, жив ли он, в каком состоянии находится и где скрывается.

Газета отмечает, что после потери отца и сообщений о тяжелом ранении Моджтаба Хаменеи он не совершил ни одного телефонного звонка и не пользовался компьютером, что делает электронную разведку бесполезной.

ЦРУ и израильский «Моссад» делают ставку на агентурную сеть внутри Ирана. Предполагается, что выйти на местонахождение аятоллы можно через курьеров, передающих ему письменные сообщения.

Издание проводит параллель с операцией по поиску лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена. Тогда американская разведка смогла установить его местонахождение именно через отслеживание курьеров.

«Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, который с ним контактирует. Но это необыкновенно сложно», — сказал Бывший руководитель одного из подразделений «Моссада» Рами Игра.

Он допустил, что только два-три члена Корпуса стражей исламской революции могут знать, где находится Хаменеи.

18 июля источник в Иране сообщил, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина говорить с Хаменеи.

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