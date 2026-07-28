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Армия

СМИ узнали о планах Ирана ударить по Украине тремя ракетами

Insider.ua: Иран планирует запустить три ракеты по Украине в течение двух суток
Waypoint Trip/Shutterstock/FOTODOM

Иран якобы планирует ударить по территории Украины баллистическими ракетами. Об этом сообщило украинское новостное издание Insider.ua в Telegram-канале.

По данным источника, Исламская Республика собирается запустить три ракеты по Украине в течение двух суток. Официального подтверждения этой информации на текущий момент не было. Эти действия, как предположили в издании, могут стать ответом на атаку иранского судна в Каспийском море.

25 июля МИД Ирана сообщил, что украинские военные атаковали торговое судно республики в Каспийском море. В результате взрыва на борту спасти не удалось одного моряка, еще один член экипажа был ранен. Название судна, его точное местонахождение, характер перевозимого груза и способ нанесения удара в министерстве не уточнили. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

27 июля глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что республика не оставит без ответа ни одно действие, направленное против нее, и Украина скоро это осознает, как это уже сделали США и Израиль. Он предупредил, что «список тех, кто просчитался, продолжает расти!».

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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