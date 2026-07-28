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Армия

США начали пересмотр размещения своих войск в Европе

Стратег Колби: Пентагон начал пересмотр размещения американских сил в Европе
Jonathan Drake/Reuters

Пентагон начал пересмотр размещения войск США в Европе, который должен приблизить переход ответственности за оборону региона к европейским странам — членам НАТО. Об этом заявил в соцсети X главный стратег Пентагона Элбридж Колби.

В июне на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе об этом объявлял министр войны США Пит Хегсет.

По словам Колби, речь идет о полноценном пересмотре, призванном добиться того, чтобы Североатлантический альянс быстро двигался в сторону передачи Европе основной ответственности за собственную оборону.

Стратег добавил, что размещение американских войск в Европе должно соответствовать стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов 2025 года и стратегии национальной обороны 2026 года.

По итогам пересмотра Пентагон подготовит варианты последующих действий в отношении военного присутствия США в европейских странах с учетом стратегических, геополитических и военных факторов.

7 июля американский президент заявил, что США могли бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Глава государства также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО.

Ранее в США призвали Вашингтон перестать инвестировать в оборону ЕС.

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