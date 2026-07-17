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Политика

В США призвали Вашингтон перестать инвестировать в оборону ЕС

AC: США не следует инвестировать в оборону ЕС из-за риска эскалации с Россией
Francois Lenoir/Reuters

США не следует вкладывать средства в оборону Европейского союза из-за риска эскалации с Россией. Об этом пишет American Conservative.

Автор статьи отмечает, что постоянное расширение бюджета может позволить странам Европы обострить конфликт на Украине и повысить риск прямой конфронтации стран — членов НАТО и России. По словам журналиста, эту возможность необходимо рассмотреть, поскольку значительная часть новых оборонных расходов направляется на вооружение Украины.

Связывая обязательства США с расходами Европы на оборону, американский президент в конечном итоге дает союзникам определенный контроль над внешней политикой страны, говорится в публикации.

Хотя главе Пентагона Питу Хегсету было приказано отказаться от вывода части американских войск из Европы, министерство войны США продолжает проводить обзор своей военной мощи в Европе, цель которого — обеспечить стремительное и необратимое движение Североатлантического альянса к тому, чтобы Европа возглавила процесс и взяла на себя основную ответственность за свою оборону, продолжил автор.

Ранее Мерц заявил об окончании для государств Европы «халявы» в НАТО.

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