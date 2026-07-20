Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Шебекино выросло

Оперштаб: 27 человек обратились за помощью после атаки ВСУ на автобус в Шебекино

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области за медицинской помощью обратились 27 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«На данный момент за медицинской помощью обратились 27 человек. 23 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что среди пострадавших оказался 17-летний подросток, состояние которого оценивается как средней степени тяжести. Его доставили в областную детскую больницу.

Пассажирский автобус в городе Шебекино в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата днем 20 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщал о 23 пострадавших. По его словам, еще пяти человек — одного ребенка и четверых взрослых — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор пригрозил Киеву жестким ответом на удар по автобусу в Шебекино.