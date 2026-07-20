Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Киеву пригрозили жестким ответом на атаку ВСУ на автобус с людьми в Шебекино

Сенатор Карасин: РФ жестко ответит на атаку ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино
Алексей Майшев/РИА Новости

Ответ российской стороны на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области будет жестким. Об этом журналистам ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что ничего нового в действиях Киева не наблюдается.

«Это продолжение той же самой абсолютно наглой, террористической сути, которой и славится режим [украинского лидера Владимира] Зеленского: бьют по гражданским объектам, по людям, по студентам, по детям, по транспорту. За это последует жесткий ответ с российской стороны», — сказал парламентарий.

По его словам, РФ не собирается терпеть такое поведение Украины. Ответ должен быть таким, чтобы в Киеве поняли, что своими действиями не смогут добиться «ничего хорошего», пояснил Карасин.

20 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, пять человек — четверо взрослых и ребенок — получили несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали еще 23 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЛНР украинские военные ударили по автобусу, следовавшему из Стаханова в Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!