Киеву пригрозили жестким ответом на атаку ВСУ на автобус с людьми в Шебекино

Сенатор Карасин: РФ жестко ответит на атаку ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино

Ответ российской стороны на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области будет жестким. Об этом журналистам ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что ничего нового в действиях Киева не наблюдается.

«Это продолжение той же самой абсолютно наглой, террористической сути, которой и славится режим [украинского лидера Владимира] Зеленского: бьют по гражданским объектам, по людям, по студентам, по детям, по транспорту. За это последует жесткий ответ с российской стороны», — сказал парламентарий.

По его словам, РФ не собирается терпеть такое поведение Украины. Ответ должен быть таким, чтобы в Киеве поняли, что своими действиями не смогут добиться «ничего хорошего», пояснил Карасин.

20 июля беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, пять человек — четверо взрослых и ребенок — получили несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали еще 23 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЛНР украинские военные ударили по автобусу, следовавшему из Стаханова в Москву.