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Армия

В Ираке задержали действовавших в интересах Киева боевиков

Разведка Ирака заявила о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины
Essam Al-Sudani/Reuters

Иракские спецслужбы задержали на территории страны действовавших в интересах Украины боевиков. Об этом советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил в эфире телеканала Dijlah TV.

Он пояснил, что одно из иракских подразделений аналитической разведки сделало вывод о наличии украинского вмешательства в Ираке. Были задержаны члены ряда группировок, обстрелявшие несколько объектов на территории страны. В ходе следствия они признались, что действовали в интересах Киева.

Аль-Абуди подчеркнул, что инциденты с обстрелами объектов в Ираке требуют крайне тщательного расследования.

20 июля МИД России сообщил, что у африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников на Африканском континенте.

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