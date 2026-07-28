Разведка Ирака заявила о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Иракские спецслужбы задержали на территории страны действовавших в интересах Украины боевиков. Об этом советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил в эфире телеканала Dijlah TV.

Он пояснил, что одно из иракских подразделений аналитической разведки сделало вывод о наличии украинского вмешательства в Ираке. Были задержаны члены ряда группировок, обстрелявшие несколько объектов на территории страны. В ходе следствия они признались, что действовали в интересах Киева.

Аль-Абуди подчеркнул, что инциденты с обстрелами объектов в Ираке требуют крайне тщательного расследования.

20 июля МИД России сообщил, что у африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

17 июля заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников на Африканском континенте.