В украинских Сумах меньше чем за час прогремело два взрыва

В Сумах на северо-востоке Украины произошли взрывы, пишет издание «Общественное. Новости».

Как уточняется, меньше чем за час в городе были слышны два взрыва. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области действует воздушная тревога.

До этого в Днепре прогремели взрывы на фоне сирен. После этого на улицах появился сильный запах аммиака, стало нечем дышать, а прохожие начали прикрывать лицо.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее Песков обвинил Украину в атаках на Германию, Иран и Казахстан.