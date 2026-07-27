Песков обвинил Украину в атаках на Германию, Иран и Казахстан

Сегодня Украина атакует разные страны, в том числе Германию, Иран и Казахстан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

»Киевский режим атакует разные страны. Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германия, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры. Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что также Украина атаковала Казахстан, являющегося совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По его словам, раньше подобные инциденты считались бы «казус белли».

26 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа получил ранения. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал терроризмом атаки ВСУ в Азовском и Черном морях.