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Армия

«Для всех найдется место»: в Чечне готовы провести военные сборы для депутатов Госдумы

Депутат Делимханов: Чечня может организовать военные сборы для членов Госдумы
Илья Питалев/РИА Новости

Чечня готова устроить военные сборы для депутатов Госдумы, заявил Ura.ru первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

«Без проблем. На всю Думу можем организовать», — сказал парламентарий.

По его словам, женщины в них тоже смогут поучаствовать, потому что «в Чечне для всех найдется место».

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос о проведении военных сборов для депутатов вместо отпусков. По его словам, такие мероприятия помогут политикам лучше понимать состояние ВС и ответственнее подходить к принятию законов.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что даты, сроки и формат сборов согласуют отдельно. Поддержал предложение депутат Виталий Милонов, который заявил, что готов отправиться на них «хоть сейчас». А депутат Виктор Соболев высказал мнение, что нужно сделать военные сборы для парламентариев обязательными.

Ранее в Белоруссии решили отправить в армию нерадивых аграриев.

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