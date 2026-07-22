В Белоруссии нерадивых аграриев отправят в армию

В Белоруссии нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании будут отправлять на военно-воспитательные сборы. Об этом сообщил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой, передает агентство БелТА.

Он обратил внимание, что белорусский президент Александр Лукашенко дал поручение оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, укравшие имущество сельскохозяйственных предприятий, пьяницы, лодыри и лентяи. В каждом районе страны председатель районного исполнительного комитета совместно с местным военкомом и руководителями сельхозпредприятий определят списки таких граждан. Их будут передавать министерству обороны Белоруссии, заявил Крутой.

Он отметил, что нарушение дисциплины портит микроклимат в коллективе, мешает проведению уборочной кампании.

«Благодаря прессе страна должна знать не только героев жатвы, но и таких «героев», которые своим разгильдяйством срывают процесс. Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране», — сказал глава президентской администрации.

По его словам, в Вооруженных силах Белоруссии достаточно работы, в том числе хозяйственной и бытовой. Как пояснил Крутой, она будет организована в формате военно-воспитательных сборов длительностью до двух-трех месяцев. Он сообщил, что такой принцип будет действовать вне зависимости от должностей: «проштрафился — отправляешься на службу». При этом условия будут спартанские. Однако у граждан, которые поедут на такие сборы, будет возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, продолжил глава администрации президента.

Он добавил, что председатель райисполкома, военком и руководитель хозяйства будут ответственными за эту работу.

21 июля Лукашенко в ходе селекторного совещания распорядился отправлять на охрану границы с Украиной граждан, плохо выполняющих свою работу или нарушающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке белорусской армии к войне.