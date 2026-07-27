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Российские силовики раскрыли звание ликвидированной ВС РФ сотрудницы госохраны Украины

ТАСС: уничтоженная ВС сотрудница госохраны Украины Савицкая была полковником СБУ
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Ликвидированная Вооруженными силами России под Киевом глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая была полковником Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По их данным, опубликованные на Украине некрологи показали, что Савицкая «не так давно получила звание полковника СБУ».

Управление, в котором работала девушка, отвечает за безопасность высших лиц украинской власти, включая самого президента Владимира Зеленского, а также занимается охраной правительственных зданий и сопровождением иностранных делегаций.

25 июля о потере супруги сообщил муж Савицкой, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей.

24 июля ВС РФ ударили по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По данным украинских СМИ, речь идет о выставке ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», на которой планировалось представить дроны, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. В результате удара ВС РФ, предположительно, около ста человек были ранены. Киев утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты. В Минобороны России позднее подтвердили эту информацию.

Ранее на Украине задержали главного организатора военной выставки, которую атаковали ВС РФ.

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