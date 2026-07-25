Одна из руководителей госохраны Украины погибла при ударе по выставке БПЛА

После удара по Киеву погибла один из руководителей госохраны Украины Савицкая

Глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентина Савицкая ликвидирована в результате удара по полигону в Киевской области, где проходила презентация вооружений. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил ее муж, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей.

«В моей семье страшное горе. О месте и времени прощания напишу позже», — указано в публикации.

Как уточняет «Украина.ру», данное управление отвечает за безопасность высших лиц украинской власти, включая самого Владимира Зеленского, а также занимается охраной правительственных зданий и сопровождением иностранных делегаций.

Центр стратегических коммуникаций Spravdi, которым руководит муж погибшей Савицкой, официально занимается противодействием «гибридным операциям».

Накануне российские силы нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

В Минобороны России позднее подтвердили эту информацию.

Ранее сотрудник польской компании погиб при ударе по выставке БПЛА на Украине.